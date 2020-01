Deux cambriolages en dix jours dans des entreprises de matériel agricole, près de Châteauroux

Châteauroux, France

Le premier cambriolage a eu lieu dans la nuit du 9 au 10 janvier, dans une entreprise de matériel agricole de Châteauroux. Les malfaiteurs étaient repartis avec deux GPS agricoles, et des composants électroniques, pour un préjudice de 25 000 euros, selon le patron de l'entreprise.

Le second cambriolage s'est produit dans le week-end, entre vendredi 17 et lundi 20 janvier au matin, dans une entreprise située à Déols, près du Mach36. Les malfaiteurs ont découpé un grillage pour accéder à l'entrepôt, et ont là aussi dérobé du matériel sur plusieurs machines agricoles.

Le montant du préjudice n'a pas encore été évalué, et on ne sait pas si les deux cambriolages sont liés. Mais le matériel agricole est coûteux, et les cambriolages sont fréquents partout en France.