Deux cambriolages, une agression et un rodéo en voiture à Saint-Hilaire-du-Harcouët

La nuit de jeudi 30 novembre à vendredi 1er décembre a été agitée à Saint-Hilaire-du-Harcouët et Lapenty, deux communes voisines de la Manche. Deux jeunes hommes ont finalement été arrêtés, placés en détention provisoire et une instruction a été ouverte pour des vols aggravés et extorsion avec arme.

Deux hommes d'une vingtaine d'années ont été arrêtés vendredi 1er décembre au matin, à Saint-Hilaire-du-Harcouët (Manche). Ils sont soupçonnés d'être les auteurs de deux cambriolages dans la commune et ses environ dans la nuit du jeudi 30 novembre au vendredi 1er décembre.

Ils frappent un homme de 92 ans

L'un des cambriolages s'est déroulé dans une maison de Lapenty, une commune voisine de Saint-Hilaire. Le couple de propriétaires a surpris les voleurs, en pleine nuit alors qu'ils s'étaient introduits chez eux. Ils ont frappé l'homme de 92 ans à la tête avec une canne. Ils lui ont volé une quarantaine d'euros, quelques objets et les clés de sa voiture avec laquelle ils ont défoncé le portail et ont fait un véritable rodéo dans les rues de Saint-Hilaire durant près d'une heure, toujours en pleine nuit.

Des sodas et des bonbons

La voiture a été retrouvée quelques heures plus tard par les gendarmes. Elle était garée juste à coté d'une autre voiture dans laquelle ils ont retrouvé le maigre butin et ils ont pu alors identifier et arrêter les deux jeunes hommes, qui sont déjà connus de la justice pour des faits de vols.

L'un d'eux a reconnu un autre cambriolage dans la même nuit, dans une boulangerie de Saint-Hilaire, où là, ce sont des sodas et des paquets de bonbons qui ont été volés. Il pourrait y avoir un troisième individu impliqué, selon les témoignages. Des relevés ADN sont en cours d'analyse.