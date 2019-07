Deux cambrioleurs activement recherchés dans la Drôme

Saint-Marcel-lès-Valence, France

Le plan Epervier a été déclenché vers 10h ce jeudi matin par la gendarmerie de la Drôme. Plusieurs dizaines de militaires sont postés à des endroits stratégiques et recherchent activement deux cambrioleurs.

Ils ont agi plus tôt ce matin à Saint-Marcel-lès-Valence. Ils ont sonné chez une dame, qui n'a pas ouvert puisqu'elle a regardé et ne connaissait pas les deux individus. Les malfaiteurs ont cru qu'il n'y avait personne à la maison, ils ont fracturé la porte avec un pied de biche ou un outil équivalent. Ils ont pris de l'argent, les clés de la voiture et sont repartis avec. Les gendarmes recherchent donc deux hommes à bord d'une C3 grise.

Les cambrioleurs n'ont pas violenté la dame. Elle a immédiatement alerté les gendarmes une fois les malfaiteurs partis.