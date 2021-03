Deux cambrioleurs de villas écroués à Nice, ils avaient séquestré une mineure sous la menace d'un couteau

Deux auteurs de cambriolages en réunion arrêtés par la police cette semaine. Ils sont soupçonnés de six vols par effraction en réunion entre le 11 et le 22 mars à Nice et Roquebrune-Cap-Martin. Ils sont aussi poursuivis pour trafic de drogue.