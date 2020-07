Deux cambrioleurs pris en flagrant délit à Plouzané

Deux hommes, deux jeunes majeurs déjà connus des forces de l'ordre, sont en garde à vue ce dimanche matin. Dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 juillet, ils ont été pris en flagrant délit de cambriolage à Plouzané (Finistère Nord).

Un peu avant deux heures du matin, et après avoir volé un sac à main contenant deux téléphones et des clés de voiture et de maison dans une première habitation en s'introduisant par la porte du garage laissée ouverte, les deux jeunes hommes ont été interpellés alors qu'ils s'apprêtaient à visiter une seconde maison.

Une géolocalisation d'un des appareils dérobés a permis de guider les gendarmes vers une impasse, permettant l'interpellation.

Pas leurs premiers larçins

Les deux hommes avaient aussi, sur eux, 50 grammes de résine de cannabis conditionnés en petits sachets.

Il y a quelques semaines, ils avait cambriolé une propriété à Guilers (Finistère) et volé un véhicule avant d'être interpellé par les gendarmes de Plougastel-Daoulas.