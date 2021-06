Deux cambrioleuses présumées arrêtées par la police de Saint-Nazaire

Les policiers de Saint-Nazaire ont arrêté deux jeunes femmes de 18 et 30 ans après une tentative de cambriolage dans le quartier de Saint-Marc.

C'est rare quand on le met au féminin. Deux cambrioleuses présumées ont été arrêtées par la police de Saint-Nazaire, quartier de Saint-Marc ce lundi après-midi. C'est un habitant qui les voit à l'arrière de la maison de ses voisins. Il prévient la police, les mets en fuite et se met à courir derrière elle. Elles sont interpellées un peu plus loin.

Deux jeunes SDF

Il s'agit de deux jeunes femmes croates de 18 et 30 ans, sans domicile fixe. Elles avaient eu le temps de soulever le volet roulant de la maison. Elles avaient sur elles un tournevis et une feuille en plastique rigide, "outillage caractéristique du casseur", selon les forces de l'ordre.

Forte hausse des cambriolages

La police précise que, depuis le début de l'année, les cambriolages sont en hausse de 30% à Saint-Nazaire.