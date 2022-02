Deux cambrioleuses prises en flagrant délit à la sortie d'un immeuble strasbourgeois

Deux femmes ont été prises en flagrant délit de cambriolage mardi 8 février vers midi, près de la place de Haguenau à Strasbourg. Elles sortaient d'un immeuble quand elles ont été interpellées par une patrouille de police.

Quelques heures avant, les comportements des deux jeunes femmes âgées de 37 et 21 ans avaient éveillé les soupçons des policiers, qui avaient décidé de les suivre. Après plusieurs tentatives, les cambrioleuses avaient fini par réussir à rentrer dans un immeuble et pénétrer dans deux appartements. Des bijoux et de l'argent en liquide ont été retrouvés sur elles.

Les deux femmes ont reconnu les faits. Elles ont été placées en garde à vue et passeront en comparution immédiate jeudi après-midi.