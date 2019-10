Deux camions en feu : l'A43 coupée en direction de LYON

Saint-Priest, France

Il va falloir vous armer de patience si vous devez aller à Lyon ce mercredi matin depuis l'A43 ( en provenance de Bourgoin jallieu - Grenoble - Chambéry ). L'autoroute est coupée à cause d'un important accident entre deux poids lourds qui s'est produit vers 4 heures du matin.

La collision a eu lieu juste avant la sortie numéro 4 "porte des alpes" , c'est à dire celle qui conduit à la zone commerciale d'Ikéa. Les deux poids-lourds qui se sont percutés ont pris feu, ils ont intégralement brulé. Un important dispositif de pompiers a été déployé. Le brasier est à présent éteint. Par miracle il n'y a qu'un blessé léger, il s'agit d'un des deux chauffeurs des camions.

L'autoroute va rester coupée une bonne partie de la journée car il va falloir du temps pour évacuer les deux carcasses des poids-lourds calcinés et pour refaire l'enrobé de la route qui a été endommagé.

Des itinéraires de déviation sont mis en place. Le premier, en direction du nord, depuis Chambéry en prenant l'A41 vers Annecy puis l'A40 en direction de Genève pour éviter totalement le secteur . Le deuxième, toujours en direction du nord, mais depuis le nord-Isère, via l'A432, la bretelle d'accès à l'aéroport de Lyon St Exupéry en poursuivant ensuite via l'A46 vers Villefranche sur Saône puis Paris. Enfin le troisième, pour les automobilistes qui souhaitent entrer dans Lyon, en empruntant le "contournement est" de Lyon (N346) direction Paris pour le nord ou Marseille-St Etienne pour le sud en rejoignant ensuite Givors et l'A7. Mais cet itinéraire est actuellement totalement saturé.

Tous les véhicules qui étaient pris au piège de l'accident, ont été évacués en faisant demi tour sur l'autoroute fermée.