Deux cas de coronavirus avérés à la maison d'arrêt de Vesoul selon une famille de détenus

Y a-t-il des cas de coronavirus à la maison d'arrêt de Vesoul ? Selon la compagne d'un détenu de 26 ans, 2 cas de Covid-19 sont avérés chez les détenus et 4 sont suspects. Aucun test n'a été fait. Une information qu'a refusé de confirmer la Direction de la maison d'arrêt.

Les familles sont très inquiètes : le compagnon de Sandra* souffre d'une maladie chronique et clairement pour elle, la maison d'arrêt n'est pas prête à faire face à l'épidémie. "Les gardiens ne sont pas équipés, n'ont pas de gants, de masques, ni de gel. Ils n'ont qu'une infirmière, pareil, qui n'est pas équipée, donc le virus peut se propager très très vite", redoute-t-elle. "Mon compagnon est en première cible, il a pas de savon, il a pas de javel pour nettoyer sa cellule. Les conditions d'hygiène ne sont pas respectées."

S'il attrape le virus, il ne survivra pas

Le conjoint de Sandra souffre de gros problèmes de santé. Son traitement n'est pas respecté et il est obligé de cantiner explique-t-elle. Le pic de coronavirus est attendu en Franche-Comté dans les jours à venir. Sandra redoute désormais que si son compagnon l'attrape, il ne survive pas tout simplement. "Mon compagnon, s'il attrape le virus, il ne survivra pas, avec sa maladie qui touche son colon et ses intestins, il a un système immunitaire qui est très bas, et il passera. Il n'a que 26 ans", lâche-t-elle.

Sandra, compagne d'un détenu de 26 ans, incarcéré à la maison d'arrêt de Vesoul Copier

Je suis en détresse

Depuis quelques jours, les parloirs sont suspendus pour les familles et proches des détenus. Les promenades sont maintenues, mais entre les murs. "Ils sont isolés, il n'y a plus de parloir, les livraisons de courrier sont suspendus, je suis détresse", témoigne Sandra.

100.000 masques de protection

Face aux inquiétudes des syndicats pénitentiaires, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet a annoncé ce samedi que 100.000 masques allaient être distribués aux établissements pénitentiaires.

Ce qui ne suffit pas à rassurer les détenus, mais aussi leurs proches, et le personnel. "Nous on demande à limiter les contacts, car on nous impose des fouilles par palpation." Difficile de les faire à un mètre, de dos, explique Thierry Boitrand, secrétaire régional adjoint du syndicat UFAP en Bourgogne-Franche-Comté. "Demain, si des personnels sont contaminés. Qui va s'occuper des détenus ? Parce qu'on parle de suspicions de cas, mais il y a des porteurs sains." Le secrétaire régional adjoint du syndicat UFAP en Bourgogne-Franche-Comté demande que toutes les précautions soient prises.

*Le prénom a été modifié.