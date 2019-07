Deux cas présumés de féminicides en Mayenne : comment lutter contre les violences conjugales ?

Département Mayenne, France

Elles s’appelaient Nelly et Mambu. Ces deux Mayennaises sont mortes cette année sous les coups de leur conjoint. Alors qu'à Paris, des collectifs ont manifesté contre les féminicides samedi dernier, des actions sont mises en place dans le département pour lutter contre les violences conjugales.

Faire de la prévention

Le décompte fait froid dans le dos. Plus de 70 femmes ont été tuées par leur compagnon ou leur ex depuis le début de l'année en France. La Mayenne n'échappe pas à ce fléau. Deux femmes font partie de cette triste liste. "C'est énorme, confie Stéphane Laure, déléguée en Mayenne aux droits des femmes et à l'égalité. Il faut faire le maximum et nous sommes très mobilisés sur la question".

"La priorité, c'est de protéger ces femmes", explique Stéphane Laure. Quitte à les retirer du domicile. Pour éviter un trop gros préjudice cependant en les poussant à partir du logement, quitter son travail, changer les enfants d'école, la préfecture veut davantage placer le conjoint violent ailleurs, hors cas de garde-à-vue ou détention provisoire. Une place d'hébergement d'urgence pour compagnon violent existe dans le département.

Pour Stéphane Laure, l'autre priorité c'est la prévention auprès des jeunes. "Ça prendra du temps, reconnait-elle. C'est l'histoire d'une génération mais nos enfants doivent être sensibilisés à l'égalité hommes-femmes et au respect mutuel dans les relations amoureuses. Des associations interviennent dès l'école maternelle et il y a un chargé à l'égalité dans chaque collège et lycée du département".

Enfin, un numéro national existe pour les femmes victimes ou les témoins de violences conjugales : le 3919. Le gouvernement a aussi mis en ligne une plateforme internet pour signaler toutes violences sexistes ou sexuelles.