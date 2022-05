Deux cents cadavres de vaches retrouvés dans un élevage de Saône-et-Loire

Les gendarmes et les services de la préfecture ont découvert un élevage abandonné avec 200 vaches mortes à l'intérieur, mercredi 18 mai.

Un élevage de l'horreur a été découvert dans le nord de la Saône-et-Loire, mercredi 18 mai 2022. Deux cents vaches ont été retrouvées mortes par les services de la DDPP (Direction départementale de la protection des populations), dans un élevage d'Etang-sous-Arroux, au sud d'Autun.

C'est un signalement anonyme de la préfecture, la veille, qui a alerté les autorités. Il s'inquiétait de ne plus voir les vaches sorties depuis plusieurs jours. La DDPP et la gendarmerie se sont rendus sur place et ont découvert ces deux cents cadavres, à l'abandon "depuis plusieurs semaines" selon la préfecture de Saône-et-Loire.

Des cochons vivants

Détail encore plus sordide : à l'intérieur de l'élevage, se trouvaient également 50 cochons encore en vie mais qui se nourrissaient des vaches mortes.

Les cadavres ont été évacués et emmenés par les services d'équarrissage. Pour les porcs, impropres à la consommation et ne pouvant être pris en charge par des associations, la préfecture ajoute que "la décision a été prise de les euthanasier dans le respect des règles de bien-traitance animale, en abattoir, avec étourdissement préalable".

Une information judiciaire est ouverte pour abandon volontaire d'animaux. On apprend que l'éleveur ne peut pas encore être entendu car hospitalisé.