Deux-cents salariés évacués de PMA en raison d'une odeur suspecte

Montbéliard, France

Environ deux-cents salariés du siège de PMA -pays de Montbéliard agglomération- ont été évacués ce jeudi après-midi vers 16h30 par les pompiers. En cause, une odeur "bizarre" dans le hall, et des personnes prises de vertiges : "ça venait de l'accueil, au niveau du SAS, on a senti une odeur bizarre et plusieurs personnes se sont senties mal", explique-t-on en interne.

Aucune mesure anormale, selon les pompiers

Au total, treize personnes, prises de nausées, maux de gorge et maux de tête, ont été examinées par des médecins du Smur. Après inspection des lieux, les pompiers n'ont relevé aucune substance toxique dans les locaux. Certains évoquent l'hypothèse de solvants utilisés par une société implantée avenue des Alliés. Une hypothèse qui reste à confirmer.