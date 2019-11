Deux cérémonies dans l'Yonne en hommage à des soldats morts lors d'opérations extérieures

Sens, France

Pour Florence, la veuve d'Olivier Maria et ses trois enfants, cette cérémonie s'ajoute aux nombreux hommages déjà rendus par la France à son mari : "nous avions été invités au défilé du 14 juillet en 2007, l'année suivant le décès de mon mari et nous avons été invités l'an passé à Paris pour le centenaire des pupilles de la Nation où nous avions rencontré monsieur Emmanuel Macron. Ces hommages, pour moi, c'est important. C'est un honneur pour toutes les familles de disparus."

Un militaire victime d'un accident

Le 13 juillet 2006, alors qu'il conduit un véhicule de l'armée française en ex-Yougoslavie, Olivier Maria est victime d'un accident, raconte son épouse : "les chemins là-bas sont un peu escarpés, le chemin s'est affaissé et _son véhicule a basculé dans le ravin_. Ils étaient trois ensemble mais il n'y a que mon mari qui est décédé. C'est pas de chance quoi..."

"Je sais que mes trois enfants sont fiers de leur père" - Florence Maria, veuve d'Olivier Maria Copier

Des rumeurs sur la mort de son mari

Florence Maria se retrouve alors confrontée à une armée que l'on ne surnomme pas pour rien "la Grande Muette" : "on a eu des infos selon lesquelles mon mari avait pris une balle perdue, on a eu plein de trucs comme ça. Finalement, on a rencontré le juge d'instruction qui nous a dit ce qui s'est passé. J'ai eu le rapport d'enquête et tous les papiers, mais c'est vrai qu'on nous a dit tellement de choses que ça a été difficile de croire _ce qui est vrai et ce qui est faux_, jusqu'à ce qu'on nous mette devant le fait accompli."

On ne m'a jamais vraiment expliqué le travail que faisait mon mari - Florence Maria, épouse d'Olivier Maria, mort en Ex-Yougoslavie

Et ce silence propre à l'armée complique le deuil pour les familles, estime Florence Maria : "mon mari faisait partie des transmissions. On ne m'a jamais vraiment expliqué ce qu'il faisait en opération et ce que son travail permettait d'apporter. Je pense que c'était au niveau de renseignement. Mais je ne connaissais pas ce qu'il faisait comme travail."

Un accompagnement de l'armée après le décès

Suite au décès de leur père, les trois enfants de Florence et Olivier sont reconnus pupilles de la nation. Florence Maria estime avoir été bien accompagnée par l'armée française, ses enfants ont été reconnus pupilles de la nation. Ils ont reçu un accompagné et bénéficié d'aides financières. Mais pour Florence, il reste des regrets au niveau individuel : "j'ai toujours entendu dire que l'armée, c'est une grande famille. Mais ça dépend pour quoi. Pas pour tout. Quand mon mari était en vie, on avait des amis (ndr : militaires) assez proches, on faisait beaucoup de fêtes et de choses ensemble. Quand mon est décédé, tout a été coupé, plus de nouvelles du jour au lendemain, les gens avaient mes coordonnées et personne n'a vraiment cherché à prendre contact avec moi. Ou à prendre des nouvelles des enfants."

D'où l'importance, d'une nouvelle reconnaissance apportée à son mari, avec le dépôt à l'initiative du Souvenir Français d’un « rosier de la mémoire » sur sa tombe et celle de Christian Jolibois tous les deux militaires icaunais Morts pour la France.

Par ailleurs, le 11 novembre, le Président de la République inaugurera à Paris, dans le parc André Citroën, le monument sur lequel seront inscrits les 548 noms des combattants Morts pour la France dans les opérations extérieures (OPEX) auxquelles a participé notre pays depuis 1969.