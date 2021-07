Deux chasseurs condamnés pour avoir tiré un sanglier en pleine nuit près de Poix-de-Picardie

Le tribunal d'Amiens a condamné pour braconnage deux chasseurs ce jeudi. Les deux hommes ont tiré un sanglier en pleine nuit et hors périmètre de chasse dans la soirée du 8 au 9 décembre 2019 à Bougainville, près de Poix-de-Picardie.

Deux chasseurs ont été condamnés pour braconnage ce jeudi au tribunal correctionnel d'Amiens. Ces deux hommes, âgés de 26 et 37 ans, étaient convoqués pour avoir abattu un sanglier en pleine nuit et hors périmètre de chasse. Cela s'est passé aux alentours d'1h du matin, dans la nuit du 8 au 9 décembre 2019 à Bougainville, près de Poix-de-Picardie.

Seul l'un des prévenus, le plus jeune, a assisté à toute l'audience. C'est lui qui a tiré sur l'animal en sortant de sa voiture. Et devant le juge, il a reconnu les faits."J'ai été con", bredouille le jeune homme. Il faut imaginer la scène : une nuit de décembre, il rentre de soirée, en voiture avec ses amis, et là, il tombe sur trois sangliers.

Alors, il s'arrête, prend sa carabine dans le coffre et abat un des animaux. "J'avais besoin d'un peu de viande", explique le prévenu qui raconte comment il a ensuite traîné la bête de 50 kilos jusque dans le coffre et dépecé l'animal chez la grand mère à 1h du matin. "C'est pas très digne d'un chasseur tout ça", l'interrompt le juge. "Non", répond les bras ballants le braconnier.

Là, ce n'est pas de la chasse.

L'avocate de la Fédération des chasseurs de la Somme enfonce le clou. Maître Hertault s'adresse au prévenu : "Vous avez fait du braconnage combien de fois Monsieur ? Une fois", réplique le jeune homme. Et il le jure : il ne recommencera pas.

Le juge lui a laissé son permis de chasse mais l'a condamné à faire 105 heures de travaux d'intérêt général, à effectuer dans les 18 mois, sinon il écopera de deux mois d'emprisonnement. L'autre homme, qui a dû partir avant le début de l'audience, et qui a aidé à porter la bête dans la voiture, écope de 300 euros d'amende avec sursis. Les deux hommes devront également verser 1 500 euros de dommages et intérêts à la Fédération des chasseurs de la Somme.

Une décision juste, estime Me Hertault, l'avocate de la Fédération des chasseurs de la Somme. "Je pense qu'il faut bien que les gens pensent que les chasseurs sont des gens passionnés, qu'ils ont le souci de la faune et de la flore. Là, ce n'est pas de la chasse, c'est du braconnage, c'est un comportement de viandard'", estime-t-elle. Elle aurait aimé que le juge suspende le permis de chasse du principal prévenu.