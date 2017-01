Deux chauffards du Nouvel An condamnés à de la prison ferme à Brive

Les deux hommes multirécidivistes de délits routiers ont été condamnés à de la prison ferme, ce lundi, par le tribunal correctionnel de Brive.

Ils avaient forcé sur la bouteille pour fêter le passage à 2017. Deux hommes, jugés en comparution immédiate, ont été condamnés ce lundi par le tribunal correctionnel de Brive.

Alcool, sans permis, sans assurance

Six mois ferme pour un quadragénaire arrêté par la police à 23 heures, le 31 décembre, boulevard Brune à Brive. Alcoolisé, avec du cannabis sur lui, au volant d'une voiture pas assurée et sans permis de conduire. Il avait déjà treize mentions à son casier judiciaire et a été incarcéré dans la foulée à la prison de Tulle.

Même chose pour un homme de 31 ans arrêté par les gendarmes à Malemort vers 5 heures du matin le 1er janvier. Alcoolisé et sans permis de conduire. Il a écopé de six mois ferme plus deux mois de révocation d'un sursis d'une précédente condamnation : il passera donc les 8 prochains mois derrière les barreaux.