Deux chefs d'un restaurant gastronomique bordelais accusés de harcèlement envers un apprenti

C'est une information du JDD : un chef de cuisine et un chef pâtissier sont tous deux accusés de harcèlement moral mais le deuxième l'est aussi d'agression sexuelle aggravée sur deux victimes et de violence avec arme. Ils exercent à la table de Montaigne, restaurant gastronomique de l'hôtel 5 étoiles le Palais Gallien à Bordeaux, comparaitront en correctionnel en juin.

Toujours selon nos confrères du JDD, les faits dont ils sont accusés auraient été commis entre novembre 2021 et mai 2022. C'est une plainte qui a alerté la police. Elle a été déposée en 2022 par un ancien apprenti cuisinier de l'établissement. Il aurait évoqué des coups de pied, de poing, des brûlures avec des ustensiles de cuisine et une agression sexuelle pendant son apprentissage.

Les policiers ont ensuite entendu des employés du restaurant. Une autre ancienne stagiaire a porté plainte.

Et plusieurs témoins confirment les faits et décrivent une atmosphère d'humiliation permanente. En juin 2022, le parquet de Bordeaux décide d'ouvrir une enquête et les deux salariés du restaurant nient les faits en garde à vue. Depuis ils ont été placés sous contrôle judiciaire, ils ont interdiction d'entrer en contact avec les victimes et les témoins, l'un deux a interdiction de paraître à Bordeaux jusqu'au procès.