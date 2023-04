Deux chiens abattus dans une forêt en Sarthe, leurs propriétaires portent plainte

Pour ce couple amoureux des animaux, la douleur est immense. "On nous a pris nos enfants", résume Mélodie. Vendredi soir, deux de leurs chiens, Senseï, un berger australien de 2 ans, et O'Wolf, un berger allemand de 5 ans, ont été abattus par arme à feu dans une forêt de Louplande, à proximité de leur domicile, expliquent les propriétaires âgés de 22 ans, confirmant une information du journal Ouest-France.

Vers 18 h 30, Benjamin bricolait devant chez lui lorsqu'il a entendu deux coups de feu en provenance de cette forêt située à environ 400 mètres de la maison. "Au premier coup de feu, j'ai entendu un chien couiner et j'ai aussitôt fait le lien avec mes chiens qui avaient sauté le mur un quart d'heure plus tôt pour prendre en chasse deux chevreuils." Repérant également un véhicule rouge garé près du bois, le couple prend sa voiture et se rend sur place.

Ils tombent sur deux chasseurs armés, "le fusil cassé", qui reprennent leur voiture. "Ils ont commencé à me raconter qu'ils tiraient sur des renards, sauf qu'un renard, ça ne fait pas ce bruit là et qu'en plus la chasse est fermée. Donc, ils n'avaient rien à faire là." La discussion se poursuit jusqu'à ce que l'un des deux fanfaronne : "Il a fini par m'avouer qu'ils avaient bien tué 'nos deux fumiers' si je reprends ses mots." Sous le choc, le couple laisse partir les deux hommes et retrouve les deux corps un peu plus loin. Le berger australien meurt dans les bras de sa maitresse.

"Ils ont regardé mes chiens droit dans les yeux et ils ont tiré"

La radio et le constat effectués par le vétérinaire confirment que les deux bêtes ont bien été tuées par arme à feu, dont l'un à bout portant. "Ces chiens n'étaient pas agressifs, c'étaient deux boules d'amour... Et eux, ils ont regardé mes chiens droit dans les yeux et ils ont tiré. C'est horrible. C'est inhumain. On ne peut pas faire ça à un animal", s'indigne Mélodie. La jeune femme, qui comptait se lancer dans l'élevage, perd au passage ses deux mâles reproducteurs. Et l'envie de poursuivre dans cette voie : "Mes chiens, c'est ma passion, mais là, je n'ai plus envie. J'ai peur désormais pour ma femelle et les petits qui vont naître. Pour l'instant, mon projet est en stand-by et on verra plus tard."

Installés ici depuis un an et demi, Benjamin et Mélanie ne comprennent pas les raisons de cette exécution. Acte gratuit ou commandité par un voisin mécontent de voir les chiens se promener en liberté trop souvent à son goût ? Le couple a déposé plainte et compte "aller jusqu'au bout" pour obtenir justice. La gendarmerie de La Suze-sur-Sarthe a ouvert une enquête. Des associations de défense des animaux ont d'ores et déjà proposé de se porter partie civile en cas de procès.