Deux chiens de chasse sauvés par les pompiers à Nan-sous-Thil

Les pompiers de Côte-d'Or sont intervenus ce mardi à Nan-sous-Thil pour sauver deux chiens de chasse qui étaient coincés sous terre depuis dimanche. Ils ont été sortis sains et saufs en début d'après-midi.

Le propriétaire des chiens, un chasseur de la commune avait réussi à les localiser, mais n'ayant pas réussi à les faire sortir, il a décidé d'appeler les pompiers lundi en début d'après midi. Les recherches qui ont duré une bonne partie de la journée lundi n'ont rien donné et le propriétaire n'entendait plus ses chiens mardi matin. C'est finalement une équipe spécialiste du sauvetage-déblaiement du service départemental d'incendie et secours (Sdis) de Côte-d'Or qui est intervenu. Les pompiers ont pu sortir les chiens à l'aide d'une mini-pelle prêtée par une habitant de la commune.