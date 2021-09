Dordogne : ils retrouvent leur chien égaré après un accident grâce à des milliers d'internautes

Deux chiens de concours sont morts dans un accident de la route à un péage de Dordogne le 5 septembre. Les réseaux sociaux se sont mobilisés pour retrouver un troisième animal qui a pris la fuite au moment du choc. Il a été retrouvé après plus de 18.000 partages sur Facebook.

L'accident a été d'une violence terrible ce dimanche 5 septembre vers 18h40. Un couple d'éleveurs canin se trouve dans une voiture, une remorque attelée à l'arrière avec trois chiens à l'intérieur. Le conducteur vient de récupérer sa carte bleue au péage de la Bachellerie sur l'A89 en direction de Bordeaux, et soudain se fait percuter par une voiture lancée à pleine vitesse qui n'est pas parvenue à freiner au péage. Dans la collision, la remorque qui transportait les American Staff est pulvérisée. Un chien est mort sur le coup, un autre est mort trente minutes après dans les bras de son maître, le troisième a pris la fuite.

Plus de 18.000 partages sur Facebook : "Franchement, en Dordogne, vous êtes exceptionnels"

Le couple d'éleveurs d'une trentaine d'années revenait d'un concours canin national à Dijon. Leurs trois chiens ont reçu un "diplôme d'excellence" avant d'entamer la reproduction de ces American Staff. Encore échaudés par la mort de leur deux compagnons âgés de 10 mois, les éleveurs se sont mis sur la trace de leur chien égaré et un avis de recherche a été publié sur les réseaux sociaux par la meilleure amie du couple : "J'habite dans l'Oise, j'ai cherché sur Facebook tous les groupes d'habitants aux alentours de Brive-la-Gaillarde et j'ai publié mon annonce" se rappelle Florence, "j'ai eu énormément de chance, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont contactée [...] franchement en Dordogne, vous êtes exceptionnels, moi je suis dans l'Oise, on aurait pu pleurer longtemps", s'étonne encore la Picarde.

Grâce à 18.000 partages le chien a été retrouvé deux jours après, mardi, dans la commune de Saint-Rabier, à trois kilomètres du lieu de l'accident. "C'est un agriculteur qui a vu la publication sur Facebook qui a retrouvé le chien sous une remorque dans un champ" se remémore la meilleure amie, encore étonnée par la mobilisation suscitée.

Le chien a été accueilli par un vétérinaire à Thenon et le couple devrait rapidement le récupérer.

La publication facebook publiée par Florence - Capture d'écran