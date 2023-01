Deux chiens morts à la SPA d'Inzinzac-Lochrist, le refuge suspecte des empoisonnements

Les quatre salariés de la SPA d'Inzinzac-Lochrist, près d'Hennebont, sont "en colère". Depuis fin novembre, deux chiennes sont mortes dans des circonstances suspectes. La première, le 25 novembre, Niarna, une croisée anglo-française de 5 ans, meurt aux urgences vétérinaires. Le professionnel de garde évoque une intoxication. Trois semaines plus tard, le 18 décembre, une deuxième chienne, Pépite, une croisée malinoise de 3 ans, meurt à son tour dans "d'atroces souffrances", confie à France Bleu Breizh Izel une salariée du refuge. Cause de la mort ? Intoxication aussi, selon un deuxième vétérinaire.

Caméras de vidéosurvaillance

Pour le refuge, cela ne fait pas de doute : les deux chiennes ont été empoisonnées. "Le refuge est situé dans la forêt, au fond d'une impasse, on ne vient pas jusque là par hasard, même s'il peut y avoir des promeneurs", explique une salariée. La SPA indique avoir déposé une plainte le 20 décembre pour qu'une enquête détermine les circonstances de ces morts.

Et depuis, des mesures de protection ont été prises, indique une salariée du refuge. Les 63 animaux "ne peuvent plus aller en parc la nuit, ils sont désormais en box. Et le matin, on fait des tours pour s'assurer qu'il n'y a pas de produit suspect ou d'aliments." Par ailleurs, l'association va sans doute installer des caméras de vidéosurveillance. Et en attendant, le refuge appelle à la vigilance de tous, via les réseaux sociaux .