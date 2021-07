Deux chiens staff saisis après la violente attaque contre une sexagénaire en Dordogne

C'est une attaque qui choque le petit hameau de Beau Repos à Vézac (Dordogne). Une sexagénaire s'est fait attaquer très violemment par deux chiens American Staff ce samedi 10 juillet. La femme de 60 ans est la belle-mère du frère des propriétaires des chiens. Transportée dans un état grave au CHU Pellegrin de Bordeaux, elle a été opérée dans la nuit. Selon nos informations, elle serait particulièrement touchée à un bras.

Le parquet de Bergerac s'est saisi de l'enquête, les investigations sont confiées aux gendarmes de Sarlat. Les chiens ont été saisis et seront prochainement examinés par un vétérinaire. Il devra décider de leur sort.

Des chiens de catégorie 2

Le parquet de Bergerac confirme la saisie de deux chiens American Staffordshire, des chiens "mordeurs" de catégorie 2. Ce sont des chiens de garde ou de défense soumis à une règlementation stricte. La détention de tels chiens nécessite le suivi d'une formation et un permis. Ils doivent également faire l'objet d'une évaluation comportementale dès leur plus jeune âge. Les enquêteurs vont notamment devoir vérifier le respect de ces conditions.

Plusieurs voisins se méfiaient de ces animaux depuis leur arrivée dans le hameau à Vézac aux alentours de Pâques.

Une scène d'une extrême violence

Sur place, tout le voisinage s'accorde à dire que la scène fut d'une extrême violence. Les faits se sont déroulés au fond d'un jardin, à proximité de la clôture. Selon nos informations, ces chiens avaient été confiés à la mère de leur maître.

Ce sont d'abord les cris stridents des petites-filles de la victime qui alertent les voisins en plein milieu de l'après-midi. La sexagénaire est au sol, "prostrée", la tête baissée et totalement ensanglantée. A l'arrivée des voisins, un des chiens est toujours en train de s'acharner sur elle. Ils tentent alors de le faire fuir, en vain. Quelques minutes plus tard, la mère du propriétaire de l'animal descend en bas de son jardin et intervient pour récupérer les deux staff. La victime est très grièvement blessée. Elle est transportée par hélicoptère au CHU Pellegrin de Bordeaux. Toute la famille de la victime se dit très choquée.

Les gendarmes vont mener plusieurs auditions. Ils doivent maintenant tenter d'éclaircir les circonstances du drame.