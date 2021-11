Deux chiots abandonnés dans un carton à la déchèterie de Blanquefort

Deux chiots de chasse femelles de deux mois ont été retrouvés abandonnés dans un carton, à la déchèterie de Blanquefort ce samedi. Dans le carton, de la paille et une gamelle d'eau, ce qui prouve qu'"ils ne sont pas arrivés là tout seuls", se désole Laurent Blanchard-Talou de l'association Vénus, petite association locale de protection et de défense des animaux.

Ce genre de comportement est "malheureusement monnaie courante", poursuit-il. Ainsi au printemps, l'association a retrouvé six chiots jetés dans un fossé de Saint-André-de-Cubzac. "Les finances de notre association sont de plus en plus critiques avec la quantité d'abandons." Vous pouvez soutenir l'association en suivant ce lien.

Laurent Blanchard-Talou appelle les propriétaires à faire stériliser leurs animaux. Les deux chiots ont été confiés à un bénévole de l'association en attendant de trouver une famille d'accueil.