Deux cimetières profanés et des cercueils ouverts en Charente-Maritime

L'émotion est très vive dans les villages de Chartuzac et Tugéras-Saint-Maurice, dans le sud de la Charente-Maritime. Des caveaux ont été ouverts, des cercueils fouillés, des cadavres déplacés. C'est vendredi 16 juin, qu'une entreprise de pompes funèbres a découvert la profanation du cimetière de Chartuzac. Elle venait procéder à des relevés de côtes. Et en voyant l'état de certains caveaux, elle a prévenu le maire.

Une trentaine de cercueils ouverts

Les gendarmes et les techniciens spécialisés se sont rendus sur place pour les premières constatations. Ils ont compté 8 caveaux ouverts, deux autres qu'on a tenté également d'ouvrir. Les pilleurs ont en plus fouillé une dizaine de cercueils. Ils ont reproduit le même mode opératoire, à quelques kilomètres de là, dans le cimetière de Tugéras-Saint-Maurice. Là, ce sont 9 caveaux qui ont été fracturés et 16 cercueils qui ont été ouverts. Les voleurs ne se sont pas arrêtés là. Selon le procureur de Saintes, ils auraient également "manipulé des cadavres", en clair, ils les auraient sortis des cercueils.

Au moins deux pilleurs

Les techniciens en investigations criminelles ont découvert des traces et des indices sur place, toujours selon le parquet. Il y aurait au moins deux personnes impliquées dans ces profanations, vu le mode opératoire et les dégâts.

C'est la brigade de recherches de Jonzac et la Brigade territoriale de Montendre qui sont en charge de cette enquête. Les gendarmes qui s'orientent vers une affaire de vols et de dégradation. Et non pas une profanation pour motifs religieux. Il n'y a ni tag, ni inscription, ni dégradation de croix.

Une aide psychologique pour les familles

Les corps des personnes décédées ont été le plus rapidement possible remis dans leurs cercueils. Puis dans les caveaux. Ils ont été refermés et re-scellés. Le parquet annonce que l'association d'aide aux victimes de la Charente Maritime sera là pour accompagner les familles.