PHOTOS - Deux classes ont pris feu dans une école primaire à Nîmes

À une semaine de la rentrée scolaire, c'est un coup dur pour le corps enseignant de l'école primaire du Mas Roman, quartier Saint-Césaire. Et qui pourrait également avoir des répercussions sur l'accueil des élèves. Un incendie a éclaté ce jeudi en tout début de matinée dans l'établissement. Deux classes sont impactées.

Les policiers municipaux éteignent le feu eux-mêmes

Vers 7h50, un buraliste voit de la fumée dans l'école et prévient les secours. Deux policiers municipaux se rendent sur place. Ils rentrent dans l'école et constatent que la porte est déjà ouverte. Selon les informations de France Bleu Gard Lozère, du mobilier scolaire a été sorti des classes et des propos injurieux retrouvés sur un tableau.

Une classe au premier étage a pris feu. Une deuxième classe a été touchée.

Les policiers municipaux ont éteint le feu eux-mêmes. Tous les deux ont inhalé de la fumée. Ils ont ensuite été transportés au CHU de Nîmes, et en sont assez vite repartis.