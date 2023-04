Deux clients d'une prostituée portent plainte pour extorsion à Laval

Deux hommes se sont présentés au commissariat de Laval dimanche 23 avril 2023 pour déposer plainte pour extorsion. Ils ont déclaré avoir été victimes de la même prostituée, à quelques jours d'intervalle, à deux moments différents.

"Divergence sur le prix"

À chaque fois, le scénario est le même : les clients prennent rendez-vous avec la prostituée sur une application avant de se rendre à l'adresse qui leur est donnée. Une fois sur place, il y a "divergence sur le tarif", comme l'expliquent les policiers. D'un côté, la prostituée et avec elle au moins quatre autres personnes leur réclament plus d'argent que prévu, au moins 200 euros chacun. L'une des deux victimes est violentée et l'autre menacée.

La police a identifié les cinq personnes présentes dans l'appartement au moment des faits et les a placées en garde à vue : deux hommes, entre 31 et 27 ans et trois femmes, dont la prostituée âgée de 19 ans et la femme qui postait les annonces sur l'application, elle âgée de 25 ans. Tous les cinq sont convoqués devant le tribunal judicaire de Laval en janvier 2024.