Nice, France

Un élève de 14 ans du collège Maurice Jaubert de Nice, situé dans le quartier populaire de l'Ariane a reconnu avoir "joué avec une arme" lors d'un cours mardi après-midi. Information du parquet de Nice. L'enseignant avait à ce moment là le dos tourné. C'est une élève qui a alerté le professeur. L'adolescente en classe de 4e a rapporté avoir vu des munitions. Personne n'a été menacé, souligne le parquet de Nice. Il s'agirait d'un pistolet. Mais ce mercredi soir, l'arme n'a toujours pas été retrouvée. L'élève aurait pu s'en débarrasser en la donnant à un autre collégien plus âgé au moment de changer de classe. Ce deuxième élève de 16 ans a également été placé en garde à vue ce mercredi après-midi à 14h.

Les enseignants ont refusé de faire cours

Les perquisitions aux domiciles des deux collégiens de 14 et 16 ans n'ont rien donné. Les deux adolescents n'ont jamais eu affaire à la justice. Cet incident a suscité une vive émotion dans le collège niçois. Les enseignants ont fait jouer leur droit de retrait ce mercredi. Les cours doivent reprendre normalement ce jeudi matin. Le recteur est allé à la rencontre du principal et de l'équipe éducative. Une cellule de soutien psychologique sera mise en place dés jeudi pour les 700 élèves et les enseignants.

Les élus azuréens demandent une mise au point

Le maire de Nice Christian Estrosi assure son soutien aux enseignants du collège Maurice Jaubert dans un communiqué. Il demande au préfet d'organiser une réunion. Le but "augmenter le nombre de médiateurs" à l'Ariane. Il demande aussi "la présence d'un policier dans les établissements scolaires".

Je veux dire à la communauté éducative du collège Maurice Jaubert et aux élèves de cet établissement tout mon soutien. L’augmentation des incivilités et des actes d’agression au sein des établissements scolaires et notamment dans les collèges est pour un moi un sujet de préoccupation majeure.

Le président du département, Charles-Ange Ginésy plaide aussi pour une réunion avec le préfet :