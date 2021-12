Deux commerçants victimes d'un braquage témoignent à la veille du procès de leur agresseur

De 2015 à 2017 au nord de Toulouse, un homme a braqué pas moins de six commerces. Dès ce vendredi, il est jugé devant la cour d'assises de Haute-Garonne. Deux de se victimes témoignent des faits qui auraient pu très mal tourner, et de l'appréhension qui perdure des années plus tard.

Il est accusé du braquage de six commerces sur Aucamville et Saint-Jory au Nord de Toulouse entre 2015 et 2017. Ses cibles : les enseignes Carrefour, Spar, la Panetière pour ne citer qu'elles. Damien Briffa encourt 20 ans de réclusion criminelle. Cet homme de 31 ans est jugé du 3 au 8 décembre par la cour d'assises de Haute-Garonne et devra affronter ses nombreuses victimes. Parmi elles, le gérant d'une société de livraison et son salarié que France Bleu Occitanie a rencontrés.

"Il a forcé la porte et braqué une arme au-dessus des écrans d'ordinateur"

Les deux victimes, rencontrées dans le cabinet de leur avocat Nelly Magendie, sont deux hommes qui veulent rester anonymes et que l'on appellera Stéphane et Nicolas. Ils travaillent de nuit dans un entrepôt, quand tout à coup, "la porte s'est ouverte et quelqu'un a fait irruption avec une arme , il l'a braqué au-dessus des ordinateurs (...) et m'a mis un coup avec la crosse du pistolet sur la tête."

"Il m'a tiré dessus à moins d'un mètre, la balle est partie de travers, j'aurais pu mourir"

D'abord la stupeur. Puis les réflexes. Stéphane tente de désarmer le braqueur, le coup part, il ne doit sa vie qu'à un grand coup de chance : "J'ai couru sur lui, le coup est parti, il m'a tiré dessus à moins d'un mètre, mais comme ce n'était pas la bonne balle dans le barillet elle est partie de travers." Stéphane ajoute : "je m'en veux d'avoir réagi comme ça, j'avais un enfant de 3-4 ans, j'aurais pu mourir, à l'époque je n'ai pas réfléchi."

Appréhension toujours présente

Quatre ans et demi après les faits, Stéphane et Nicolas disent travailler dans l'appréhension constante : "on fait toujours attention, on prend conscience que ça peut aller très vite, quand on ferme le commerce on y pense, on se dit c'était à ce moment-là, j'oublierai jamais."

Depuis le braquage les deux hommes continuent de faire le même métier, mais ils se sont équipés avec de nombreuses caméras de vidéo protection, et un vigile.