Deux conducteurs roulaient à près de 160 km/h sur la rocade de Toulouse en plein confinement

Deux conducteurs ont perdu leur permis après avoir été contrôlé à 158 km/h sur la rocade arc-en-ciel de Toulouse. Les gros excès de vitesse se multiplient dans la région en cette période de confinement liée au coronavirus et les autorités demandent aux automobilistes d'être plus responsables.

Les policiers nationaux appellent à plus de prudence sur les routes toulousaines

Certains profitent de la période de confinement et des routes désertées pour rouler vite, très vite, trop vite. Plusieurs conducteurs ont été contrôlés à des vitesses hallucinantes par la police nationale à Toulouse.

Un homme d'une vingtaine d'années a d'abord été arrêté mardi 14 avril, en début d'après-midi. Il roulait à 158 km/h (vitesse retenue 150 km/h) sur une route limitée à 90 km/h. Son permis a été suspendu et il risque d'écoper de 1.500 euros amende lorsqu'il sera jugé, dans plusieurs semaines. Un autre homme a été contrôlé le lendemain, roulant à la même vitesse. Et puis deux autres conducteurs ont été contrôlés à 145 et 146 km/h.

Par ailleurs, dans le Gers, un homme de 27 ans a été contrôlé par les gendarmes à 135 km/h ce jeudi sur la RN21 dans le sens Agen-Auch, à la hauteur de Sainte-Christie.

La police nationale en appelle à la responsabilité de tous et assure qu'elle va multiplier les contrôles sur les routes de l'agglomération toulousaine.