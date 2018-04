Le Préfet de Haute-Corse a communiqué jeudi le bilan des infractions routières commises entre le 5 et le 8 avril 2018 en Haute-Corse, soit pendant le Tour de Corse.

Haute-Corse, France

90 infractions relevées, 56 pour excès de vitesse

Durant le Tour de Corse, les services de la gendarmerie ont intensifié les contrôles routiers. En Haute-Corse, 90 infractions ont été relevées, 56 l’étaient pour des dépassements de la vitesse autorisée, les autres pour dépassements dangereux, non port de la ceinture de sécurité, défaut de permis ou encore téléphone au volant peut-on lire dans le communiqué de la Préfecture de Haute-Corse.

220 km/h au lieu de 90 km/h

Certains conducteurs semblent également se prendre pour des pilotes de rallye. Deux conducteurs ont été contrôlés à 220 km/h et 215 km/h sur la RT20 (la route territoriale entre Corté et Aleria) pourtant limitée à 90 km/h. L’ensemble des infractions routières commises ont donné lieu à six rétentions de permis de conduire.

Le Préfet de Haute-Corse appelle à la plus grande prudence sur les routes

Dans son communiqué, Gérard Gavory, le Préfet de Haute-Corse revient sur les deux accidents tragiques qui ont coûté la vie à deux personnes début avril sur les routes de Haute-Corse. Des accidents dont « les enquêtes devront déterminer les causes ». Cinq conducteurs ont trouvé la mort sur les routes de Haute-Corse depuis le début de l’année.