Deux conducteurs placés en garde à vue après un accident à Saran sur la tangentielle

Deux conducteurs sont à garde à vue après un accident sur la tangentielle à Saran. Les deux voitures se sont violemment heurtées avant de finir le long du rail central de sécurité. L'accident a eu lieu vers 00H45 dans la nuit de dimanche à lundi à hauteur du cimetière des Ifs. L'un des deux véhicules, une Opel Mériva, avait été volé quelques instants plutôt sur la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Son conducteur, une jeune homme âgé de 21 ans, qui a pris la fuite après le choc a été retrouvé par la police. Son taux d’alcoolémie s'est avéré positif. Le deuxième conducteur, âgé de 22 ans, gisait au sol lorsque les secours et les forces de l'ordre sont arrivés sur place. Hospitalisé, ses blessures ont été jugées compatibles avec son placement en garde à vue. Les deux jeunes hommes sont originaires de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Rodéo, course poursuite, leur interrogatoire devraient en dire plus sur les circonstances de l'accident.