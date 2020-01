Deux conducteurs surpris à 130 km/h au lieu de 80 sous la pluie en Ardèche

Les gendarmes du Teil (Ardèche) ont effectué les contrôles sur la départementale 86. Les permis des chauffards ont été suspendus pour quatre et six mois.

Baix, France

Plus de 40 km/h au dessus de la limite alors qu'il pleut... En Ardèche, deux excès de vitesse ont été relevés mercredi après-midi à Baix lors d'un contrôle de la brigade motorisée du Teil : un Drômois a été flashé à 130 au lieu de 80 km/h et un Ardéchois à 137 au lieu de 80, tous les deux sous une pluie battante. Leurs permis ont été suspendus pour quatre et six mois.

Les gendarmes ont aussi découvert cinq automobilistes qui téléphonaient au volant.