Deux cordistes morts dans un silo : à Reims, les familles de victimes attendent que justice soit rendue

LaComme lors du premier procès, les dirigeants de la société Carrard services et de Cristal Union se sont renvoyés la balle ce mardi 21 septembre devant la Cour d'appel de Reims. Neuf ans après la mort de deux cordistes dans un silo du géant sucrier Cristal Union à Bazancourt (Marne), les deux précise Julien, formateur venu témoigner. « On suspend notre vie à notre équipement, notre vie en dépend ». Lui qui travaille dans des silos, rappelle qu’une solution certes plus coûteuse mais plus sécurisée est l’usage de treuils. Utilisés déjà en 2011. aec sursis.

à lire aussi Deux cordistes morts dans un silo : le sucrier Cristal Union à nouveau devant la justice à Reims

L'avocate générale a requis la confirmation du jugement de première instance

Le 13 mars 2012, Vincent 33 ans, et Arthur 23 ans sont morts ensevelis sous des tonnes de sucre dans le silo principal du site de Bazancourt. Alors cette question "le risque d’ensevelissement était-il pris en compte dans le plan de prévention des risques avant l’intervention ?" a été posée maintes fois durant l’audience. « Carrard services nous explique que les cordistes vont travailler corde tendue donc pour nous le risque d’ensevelissement est supprimé », répond Maurice Lombard l'un des dirigeants de Cristal Union interrogé à la barre. Sur le plan de prévention signé par les deux parties, le risque n’est pas mentionné. Mais les dirigeants de Cristal Union rejettent la responsabilité sur le sous-traitant qui a employé les trois cordistes intérimaires.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une mission différente de celle du cahier des charges initiale ?

« Concernant l’opération initiale, le risque d’ensevelissement n’est pas dans le cahier des charges, et en pratique le jour de l’accident la hauteur de sucre est bien supérieure à ce qui était prévu, l’écrêtage de fond de silo ça change la donne on est sur du travail à la pioche ! », se défend, David Duval, chef d'établissement de Carrard Services. Ce 13 mars 2012, il reste 11 mètres de sucre en l’occurrence et la trappe latérale des 7m n'est pas accessible. On demande donc aux cordistes de la dégager. «On avait pas à faire ces travaux-là madame la présidente ! Je ne comprends toujours pas la précipitation à envoyer des hommes dans un silo avec du sucre qui s’écoule encore».

L’image des sables mouvants, voilà l’image que garde en tête le survivant, qui pendant 16 longues minutes a tenté de donner l'alerte ce matin là. "La mission est différente oui, on vient pour de l’écrêtage, il y a plus de sucre que prévu… On a commencé à gratter le sucre quand il s’est dérobé sous nos pieds, on criait « Fermez les trappes ! » mais ils ne comprenaient pas, un silo ça résonne», explique Frédéric. « Normalement on écrète, on met à niveau, on sort du silo, ils ouvrent les trappes, ils vident et on y retourne ». Les vannes d’évacuation au fond du silo étaient ouvertes sans que les cordistes soient au courant.

Le témoignage de Frédéric, un des 3 cordistes victimes de l'accident. Copier

C’est le pot de terre contre le pot de fer, mais je ne lâcherai jamais ! Il faut qu’ils soient reconnus coupables une fois pour toutes – la mère de Vincent, un des deux cordistes morts

« Les travaux sur cordes en milieu confiné sont les plus dangereux, on est exposés à de nombreux risques de mort : chute, explosions, enlisement, problème d’évacuation… et la loi impose aux entreprises de fournir les équipements appropriés aux employés qu’ils soient salariés ou intérimaires », précise Julien, formateur venu témoigner. « On suspend notre vie à notre équipement, notre vie en dépend ». Lui qui travaille dans des silos, rappelle qu’une solution certes plus coûteuse mais plus sécurisée est l’usage de treuils. Utilisés déjà en 2011. La décision de la Cour d'appel de Reims sera rendue le 24 novembre.