Deux cordistes morts dans un silo en 2012 : Cristal Union condamné à 100.000 euros d'amende en appel

Un peu moins de 10 ans après la mort de deux cordistes dans un silo du sucrier Cristal Union dans la Marne, la Cour d'appel de Reims a reconnu coupables ce mercredi 24 novembre le géant sucrier Cristal Union et le sous-traitant Carrard Services qui employait les cordistes d'homicides involontaires et blessures involontaires. Les 2 sociétés sont condamnées à 100.000 euros d'amende et le chef d'établissement de Cristal Union écope de 6 mois de prison avec sursis. Celui de Carrard Service est relaxé.

Pas de placement sous surveillance de Cristal Union

Le 13 mars 2012, Vincent et Arthur qui intervenaient pour une opération de nettoyage dans le silo principal de Cristal Union sur le site de Bazancourt, sont morts ensevelis sous des tonnes de sucre. Et des manquements à la sécurité ont été relevés. La cour d'appel de Reims n'a condamné Cristal Union ni à un placement sous surveillance, ni à la publicité du jugement, comme en première instance.

Et c'est ce qui déçoit Maître Sébastien Buzy, l'un des avocats des parties civiles : "c'est même pas un mini caillou dans leur chaussure... certes ils sont déclarés coupables mais c'est une sorte de blanc-seing : on leur dit continuez à faire comme vous faisiez avant, on vous condamne à des peines d'amende".

à lire aussi Deux cordistes morts dans un silo : à Reims, les familles de victimes attendent que justice soit rendue

Personne n'a jamais pris la défense des cordistes ! -- la mère d'un des deux cordistes morts

Pour la mère de Vincent, l'un des deux cordistes morts, le combat judiciaire a été long pour en arriver là. "J'ai toujours dit on est le petit pot de terre contre un immense pot de fer. On avait devant nous une société puissante qui a du fric. C'est facile, ils peuvent attendre. Ça fait 10 ans nous qu'on attend. Alors oui, on est satisfait qu'ils soient condamnés mais bon, personne n'a jamais pris la défense des cordistes ! Ils sont toujours face à des puissances d'argent qui leur donnent des conditions de travail épouvantables. Jamais Vincent et Arthur n'auraient dû mourir normalement dans le silo, il devait y avoir une nacelle. Cette nacelle, elle a disparu, elle a été démontée...".

Cristal Union peut se pourvoir en cassation

Et Chantal Duquin de poursuivre : "Vincent est mort et ne reviendra jamais malheureusement mais il ne faut pas penser qu'à eux qui sont partis, il faut penser aussi à ceux qui suivent, des cordistes il y en a plein. Ils sont tous susceptibles, un jour de tomber sur un patron suffisamment riche pour s'en foutre éperdument des conséquences. Et puis, voilà le résultat : 2 morts". Le nombre de cordistes ou travailleurs sur cordes est estimé à 10.000 selon le collectif des cordistes en colère.

L'avocat de Cristal Union a 5 jours pour décider de se pourvoir en cassation. Il n'a pas souhaité faire de déclaration ce mercredi.