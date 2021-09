Deux cordistes morts dans un silo : le sucrier Cristal Union à nouveau devant la justice à Reims

ont été morts ensevelis sous des tonnes de sucre alors qu'ils travaillaient dans un silo du site de production de Cristal Union à Bazancourt (Marne). La société Cristal Union et le sous-traitant Carrard Services qui employait les cordistes, ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Reims en mars 2019 pour homicides involontaires à 100.000 euros d'amende et à un placement sous surveillance pendant deux ans. Et les responsables des deux sociétés ont écopé de six mois de prison avec sursis.

Les deux sociétés et leurs dirigeants sont rejugés devant la Cour d'appel de Reims ce mardi 21 septembre (14h) pour "homicides involontaires et blessures involontaires commis par violation manifestement délibérée d'une obligation de de sécurité ou de prudence". Voilà bientôt 10 ans que Vincent 33 ans, et Arthur 23 ans, sont morts sur le site marnais et lors du procès en première instance, les deux sociétés se sont renvoyées la responsabilité au grand désespoir des familles de victimes.

Un rassemblement de soutien devant la Cour d'appel ce mardi

L'inspection du travail avait relevé plusieurs négligences sur le site de Bazancourt : plan de prévention des risques incomplet, absence de téléphone pour alerter en cas de problème, et absence de formation. Ce 13 mars 2012, premier jour de l'opération de nettoyage, trois cordistes descendent dans ce gigantesque silo de 53 mètres de hauteur, le plus important de Cristal Union à Bazancourt.

Il reste 11 mètres de sucre à gratter mais quand les deux vannes d'évacuation s'ouvrent, le tas s'effondre et la force est telle que Vincent et Arthur sont littéralement aspirés, malgré les cordes auxquelles ils sont attachés. Le seul des 3 cordistes qui a survécu le répète depuis l'accident : ses collègues ne savaient pas que les trappes étaient ouvertes au fond du silo. Un rassemblement de soutien de l'association des cordistes en colère est organisé devant la Cour d'appel ce mardi.