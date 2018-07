Ce sont les voisins inquiets qui ont prévenu leur logeur suite à une fuite d'eau dans l'immeuble. Les policiers ont découvert le corps sans vie d'une femme d'un certain age et de son fils.

Poitiers, France

Depuis plusieurs jours, on commençait à se poser des questions dans cet immeuble de la rue Léopold Thézard dans le centre ville de Poitiers, dans ce quartier tranquille du Parc de Blossac. D'après des voisins de l'immeuble, que nous avons rencontrés, c'est une fuite d'eau qui a fini par alerter tout le monde. Le locataire du rez-de-chaussée, pensant que l'infiltration venait de son voisin du 1er étage, mais lui même étant victime de la fuite provenant du 2ème étage. N'arrivant pas à joindre les résidents de l'appartement, le bailleur social Ekidom aurait fini par demander à ce qu'on ouvre l'appartement. Résultat c'est la macabre découverte de cette femme "d'un certain age, qui vivait discrètement avec son fils, son fils qui était souffrant". Une autre voisine un peu "groggy" par la nouvelle confirme "on les voyait peu, la dame ne sortait que de temps en temps pour faire ses courses, mais ça faisait plusieurs semaines que je ne la voyais plus".