Deux corps retrouvés à Yves : un féminicide suivi d'un suicide ?

Les corps d'un homme de 65 ans et de son épouse de 60 ans ont été découverts ce lundi après-midi dans le village ostréicole des Boucholeurs sur la commune d'Yves. Le parquet de La Rochelle privilégie l'hypothèse d'un féminicide suivie d'un suicide avec une arme à feu.

Deux corps ont été découverts hier après-midi dans le village ostréicole des Boucholeurs. Tout près de Châtelaillon-Plage, sur la commune d'Yves. Ceux d'un homme de 65 ans, et de son épouse de 60 ans. Le parquet de La Rochelle privilégie l'hypothèse d'un féminicide suivie d'un suicide. Les deux cadavres portent "a priori" des traces de coups de feu. Des douilles et une arme de calibre 22 ont été retrouvées sur place. Le couple était séparé, et devait déjeuner ensemble pour régler les formalités du divorce, précise encore le parquet.

C'est la fille de l'homme qui a prévenu les gendarmes. Son père a en effet pris le temps de le prévenir de son meurtre avant de mettre fin à ses jours. Il n'était pas connu des services de police ou de gendarmerie. Les investigations se poursuivent, les autopsies sont notamment prévues ce mercredi.