Deux corps retrouvés dans l'incendie d'une maison à Auzat-la-Combelle (Puy-de-Dôme)

Deux personnes sans vie ont été découvertes après l'incendie d'une maison à Auzat-la-Combelle, dans le Puy-de-Dôme, ce mercredi après-midi.

ⓘ Publicité

L'alerte a été donnée à 14h15. A l'arrivée des secours, le premier étage de la maison et les combles étaient embrasés. Après avoir maîtrisé le feu, les pompiers ont découvert deux corps, coincés sous les décombres, au premier étage. Il est impossible pour l'heure de connaître l'âge et le sexe des victimes. Il pourrait s'agir de l'habitant des lieux et d'une connaissance, selon la compagnie de gendarmerie d'Issoire.

La maison est en grande partie détruite

La maison est en grande partie détruite. La toiture, les combles ainsi que le premier étage se sont effondrés.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de cet incendie.