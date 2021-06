Deux corps sans vie, morts par arme à feu, découverts dans une ferme en Eure-et-Loir

Les corps sans vie de deux agriculteurs ont été retrouvés mardi dans une ferme en Beauce, à Thiville (Eure-et-Loir), près de Chateaudun, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest d'Orléans. Ils ont été "victimes par arme à feu", indique le parquet de Chartres à l'AFP (Agence France Presse).

Un homicide suivi d'un suicide ?

La piste d'un homicide suivi d'un suicide est envisagée, mais les enquêteurs n'étaient pas en mesure le confirmer mercredi soir et se montrent prudents. Selon L'Echo Républicain, les deux hommes retrouvés morts sont le chef d'exploitation de la ferme, âgé de 75 ans, ex adjoint au maire de Thiville, et son employé âgé de 60 ans. Des autopsies seront réalisées dans les prochains jours et les résultats connus en fin de semaine, selon le parquet.