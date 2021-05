Deux corps sans vie retrouvés dans une maison de Fouquières-les-Lens

Ce sont des voisins qui ont alerté la police, inquiets d'être sans nouvelles du frère et de la soeur depuis plusieurs jours. Il a fallu faire intervenir les pompiers pour procéder à l'ouverture de la porte qui était apparemment verrouillée de l'intérieur.

Quant ils ont pénétré dans la maison, les secours ont découvert le corps d'un homme âgé d'une soixantaine d'années qui gisait au rez-de-chaussée, sa soeur de 20 ans sa cadette a quant à elle été retrouvée dans sa chambre au premier étage.

Aucune trace d'effraction n'a été constatée, pas davantage de traces de lutte ou de violences. Le parquet de Béthune qui a été saisi devrait ordonner une autopsie qui pourrait avoir lieu dans le courant de la semaine pour déterminer les causes de la mort.

A ce stade de l'enquête on ne peut exclure que l'homme et la femme se soient laissé mourir de faim et de soif, mais aucun écrit n'a été retrouvé qui pourrait corroborer cette hypothèse.