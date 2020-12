Deux côte-d'oriens et un bisontin poursuivis devant la justice après la manifestation du 5 décembre à Dijon

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à Dijon, samedi 5 décembre 2020, contre la loi "sécurité globale" et ses articles 21, 22 et 24, jugés liberticides par un collectif de 18 organisations et associations de Côte-d'Or. Le cortège a rassemblé entre 1000 et 1500 personnes, mais en fin de manifestation, Place Wilson, la situation s'est tendue : les forces de l'ordre ont dispersé la foule avec des gaz lacrymogènes, alors que des personnes plus violentes s'en sont pris à des poubelles et ont jeté des projectiles sur les policiers. Huit personnes avaient été interpellées.

Une figure régionale des gilets jaunes convoquée devant le justice

Parmi les personnes interpellées figurait Frédéric Vuillaume, une des figures des Gilets Jaunes à Besançon, venu jusqu'à Dijon pour manifester. Il a été remis en liberté ce lundi mais il est rentré dans le Doubs avec une convocation à comparaître précise le commissariat de police. Selon nos confrères du Bien Public, l'homme a déjà été jugé trois fois pour "entrave à la circulation et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique.

Deux dijonnais déférés devant le parquet

Deux jeunes Côte-d'Oriens ont également été interpellés pour violence sur policiers après des tirs de mortier et des jets de projectiles ou encore des feux de poubelles. L'un d'eux est un dijonnais de 23 ans et l'autre un habitant de Crimolois âgé de 31 ans. Ils étaient appelés à comparaître devant le tribunal.