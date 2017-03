Deux couples de jeunes volés et pris en otage à leur domicile à Belfort

Les faits ont eu lieu le jeudi 2 mars. Alors qu'ils dînaient tranquillement dans leur salon, deux couples d'amis ont été séquestrés et volés par deux hommes armés.

Il est environ 20h15 jeudi soir dans le quartier de la Pépinière à Belfort. Deux couples d'amis d'environ vingt-cinq ans dînent dans la salle à manger. Mais soudain la porte d'entrée s'ouvre : cagoulés, vêtus de noir, gantés et armés de pistolet deux braqueurs font irruption. Ils veulent de l'argent. Ils ordonnent alors aux quatre jeunes de se coucher au sol et demandent d'abord de l'argent en liquide avant de fouiller les placards. Mais les sommes récoltées sont dérisoires.

Au volant sous la menace d'une arme

L'un des braqueurs saisit alors la carte bleue et les clés de voiture du propriétaire. Le garçon doit conduire, sous la menace d'une arme. On le force d'abord à aller au distributeur de billets du quartier. Mais celui ci est hors service et les deux hommes partent alors vers un autre distributeur dans le quartier des Résidences. La victime devra y retirer environ 2 500 euros avant de retourner à la maison. Le complice y est resté avec les trois autres otages toujours retenus au sol. Les braqueurs réunis prendront ensuite la fuite, laissant les quatre personnes évidemment en état de choc. La police a ouvert une enquête, mais selon la procureure de la république de Belfort, il n'y a pour l'instant "aucune piste probante "