Deux couples de jeunes jugés pour trafic de cannabis en Dordogne

Après le trafic de cannabis en Dordogne, démantelé ce mercredi 28 septembre 2022, deux couples de jeunes passent devant la justice ce vendredi. Quatre des huit personnes soupçonnées sont jugées en comparution immédiate au tribunal judiciaire de Périgueux, à 14 heures ce 30 septembre. Celui suspecté d'être le "semi-grossiste" fait partie de ces quatre jeunes d'une vingtaine d'années à comparaître devant les juges.

En début de semaine, les policiers démantèlent un gros trafic de drogue. Huit personnes sont interpellées : six mardi et deux mercredi. Quatre de ces suspects sont sortis de garde à vue ce jeudi, ils seront jugés plus tard. Les quatre autres jeunes sont donc les deux couples d'une vingtaine d'années, jugés ce vendredi à Périgueux.

Un an de surveillance

L'enquête remonte à un an et débute à septembre 2021, quand les policiers arrêtent un jeune de 20 ans à Périgueux. Ils trouvent dans sa voiture, presque par hasard, de la résine de cannabis. Les enquêteurs montent ensuite une opération de surveillance, qui dure plusieurs mois.

Les policiers interpellent alors en début de semaine celui se fait appeler "Mac Fly" - du même nom que le célèbre youtubeur -, un jeune homme de 24 ans. Il serait le "gros bonnet", celui qui aurait fourni la drogue aux dealers. Les policiers découvrent également au fil de l'enquête que quatre personnes sont impliquées : les deux suspects et leurs compagnes. C'est eux qui seront jugés ce vendredi. Des produits de luxe, des télévisions, de belles voitures sont retrouvés à leurs domiciles lors des perquisitions.

De Trélissac jusqu'à Bugue

Les quatre jeunes suspects écoulaient le cannabis dans toute l'agglomération de Périgueux, à Trélissac et Marsac. Ils vendaient surtout la drogue à des proches. Plusieurs kilos de marchandise auraient été écoulées pendant ces quelques mois.