Deux couples du pays de Montbéliard surpris en pleins ébats dans des voitures, malgré le confinement

"Des couples en pleins ébats amoureux dans des voitures, on y est confrontés assez régulièrement en temps normal" nous confie un gendarme du Doubs. Sauf qu'en ce moment, avec le confinement, ces interpellations prennent une autre envergure. Un couple a ainsi été surpris par les forces de l'ordre samedi à l'aérodrome à Courcelles-les-Montbéliard, et jeudi dans un bois de Mathay. Et à chaque fois, les gendarmes ont eu leur lot de surprises.

Une attestation de déplacement présentée par le couple de Mathay

Jeudi, en pleine journée, un couple est contrôlé en foret de Mathay, "Monsieur et Madame ont présenté à la brigade de Pont-de-Roide une attestation. Lui avait coché la case entraînement physique, et elle courses de première nécessité". Pour l'autre couple interpellé cette fois samedi après-midi à l'aérodrome de Courcelles-les-Montbéliard, "monsieur a indiqué vouloir payer les deux amendes. Soit 270 euros".