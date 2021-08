Deux crânes retrouvés dans une forêt du Pays de Montbéliard

C'est un promeneur qui a fait la macabre découverte dans l'une des forêts du Pays de Montbéliard ce mercredi 18 août. Alors qu'il se promène, il trouve un premier crâne humain entier. Il prévient immédiatement les gendarmes de Montbéliard. A leur arrivée, ils ratissent la zone et découvrent alors le dessus d'un second crâne un peu plus loin.

Les forces de l'ordre estiment que les ossements sont assez vieux et qu'il est donc peu probable qu'il s'agisse de morts récentes. Les deux crânes sont prélevés et envoyés à l'institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale à Pontoise en région parisienne. Les experts devraient être en mesure de les dater et de dire s'il s'agit de reste d'homme ou de femme et s'ils présentent ou non des blessures.

À la connaissance des gendarmes, il n'y a jamais eu de cimetière à proximité qui pourrait expliquer la découverte.

Une enquête est ouverte et d'autres recherches vont être effectuées dans le secteur dans les prochains jours. La gendarmerie ne souhaite pour l'instant pas communiquer l'endroit exact de la découverte pour éviter que des curieux ne partent eux aussi à la recherche d'autres ossements.