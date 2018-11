Deux CRS sauvent un automobiliste des flammes sur l'A2

Prouvy, France

Dans la nuit de jeudi à vendredi, un jeune automobiliste a échappé de peu à la mort, sur l'autoroute A2, grâce à l'intervention des CRS. L'accident s'est produit vers 00h30 à hauteur de la sortie Prouvy: sa voiture s'encastre dans le pont de l'échangeur autoroutier près d'une station-service, puis elle s'enflamme. Mais le jeune homme, prénommé Erwann, est commotionné et touché à la jambe et ne parvient pas à se dégager. Il faut pourtant faire vite. Des policiers de la CRS autoroutière sont en plein contrôle routier juste à côté et interviennent donc aussitôt. L'un d'eux sort le jeune homme de la voiture pendant que l'autre tente d'éteindre le feu. La victime est hors de danger même si elle est grièvement blessée à la jambe. Elle a été transportée à l'hôpital de Valenciennes.