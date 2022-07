Deux cyclistes gravement blessés dans le massif de l'Oisans

Ce mercredi 13 juillet au matin, vers 10 heures, un cycliste de 26 ans qui redescendait de l'Alpe d'Huez, a percuté de plein fouet un camion qui montait. Cela s'est passé entre les virages 6 et 7. Le jeune homme a été transporté par hélicoptère en urgence absolue au CHU de Grenoble.

Un peu plus de deux heures plus tard, vers 12H40, c'est un autre cycliste qui a été victime d'un grave accident. Cet homme de 45 ans a perdu le contrôle de son deux-roues sur la commune d'Allemond. Seul en cause, il a chuté lourdement. On ne connait pas exactement les circonstances de l'accident, mais il redescendait sans doute de Vaujany.

En ce moment, le massif de l'Oisans est littéralement pris d'assaut par des dizaines de cyclistes qui veulent rouler sur les traces des coureurs du Tour de France, avant que le secteur ne soit bouclé. La Grande Boucle arrive en effet en Isère et à l'Alpe d'Huez, ce 14 juillet. Il est donc recommandé d'être prudent pour éviter tout risque d'accident.