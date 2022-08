Deux cyclistes percutés par une voiture près de Saint-Lô

Un accident de la route a eu lieu ce mardi en fin de matinée à Saint-Jean-d'Elle, à l'est de Saint-Lô. Un automobiliste de 74 ans a percuté deux cyclistes sur la départementale 11, sortie Rouxeville. Les deux victimes sont un homme de 58 ans et une femme de 61 ans. Gravement blessés, les deux cyclistes ont été transportés sous escorte de la gendarmerie vers le CHU de Caen. Dix pompiers et deux ambulances des Smur de Bayeux et Saint-Lô ont été mobilisés.