Deux ans de prison requis contre une ancienne infirmière de Briscous pour escroquerie à la CPAM en récidive

Elle est ancienne infirmière libérale sur la commune de Briscous. Aujourd'hui elle est salariée dans un Ephad à Cambo-les-Bains. Une infirmière de 51 ans jugée pour "escroquerie" ce jeudi 20 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Bayonne. Cette mère de trois enfants est poursuivie pour avoir détourné 76.000 euros au préjudice de la CPAM entre mars 2017 et avril 2018 alors qu'elle exerçait dans un cabinet de Briscous. C'est la troisième fois en l'espace de six ans, qu'elle comparait devant la justice pour des faits de même nature.

La défense plaide la relaxe au bénéfice du doute

"Je n'ai rien fait c'est ça la vérité". Droite dans ses baskets blanches, l’infirmière soutient mordicus qu'elle n'a jamais voulu escroquer l’assurance maladie. Au contraire"elle portait le cabinet à bout de bras" selon son avocate Faridha Hadidi qui a plaidé la relaxe au bénéfice du doute. Pour la défense, l'envoyer derrière les barreaux ne servirait à rien et surtout pas à rembourser la sécurité sociale. Sauf que le supplément d'informations demandée par le tribunal en octobre dernier n'a fait que confirmer de sérieux soupçons qui ont poussé le parquet de Bayonne a engager la procédure pénale.

Des faits à charge

A charge à l'encontre de la prévenue : des actes médicaux facturés au même moment en Béarn et au Pays basque. "Comment est-ce possible ?" s'interroge le président du tribunal Gerard Denard."Vous avez facturé une prise de sang alors que le patient affirme que vous ne lui avez pas faite" rajoute le magistrat passablement énervé par les dénégations de la prévenue face aux faits établis par l’enquête de police. L'avocate de la CPAM rappelle que les malversations portent sur de l'argent public et que l'on est face à une escroquerie aggravée.

Lourdes réquisitions

Dans son réquisitoire, la procureure de la République Roselyne Clérisse a frappé fort : "la prévenue est une escroc qui se comporte comme telle". La représentante du ministère public a demandé deux ans de prison ferme et une interdiction d'exercer la profession d’infirmière pendant dix ans à l'encontre de la prévenue qui se trouve en récidive légale.

Car son passé est revenu comme un boomerang. Par deux fois, dans le passé, elle a été condamnée pour des faits identiques, en 2015 et en 2018, et à chaque fois les peines de prison ont été aménagés pour que cette maman de trois enfants ne se retrouve pas derrière les barreaux. Le jugement sera rendu le 6 juillet prochain.