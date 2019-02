Deux dealers de 17 ans interpellés à Nîmes et Alès

Les policiers des BAC de Nîmes et d'Alès ont interpellé lundi soir deux mineurs de 17 ans en possession de résine de cannabis. Ils sont en garde à vue.

Alès, France

À Nîmes, c'est dans le secteur de l'avenue Jean-Jaurès qu'un mineur a été interpellé lundi soir par un équipage de la brigade anticriminalité. L'adolescent a tenté de prendre la fuite à la vue des policiers. Il venait de quitter précipitamment une voiture en stationnement en se débarrassant d'un pochon de résine decannabis. Sur la banquette arrière, les policiers en ont trouvé d'autres. Dans la voiture, vide, stationnée juste derrière, les policiers ont également découvert 17 pochons de résine de cannabis, trois pochons d'herbe et un pistolet à billes en métal. Le mineur a été placé en garde à vue.

Un vendeur et un acheteur également interpellés à Alès

Lundi soir également, à Alès, les policiers de la BAC ont interpellé un mineur de 17 ans qui venait de vendre du cannabis et une dose de cocaïne, quai de Grabieux. Il était porteur d'une cagoule, d'une lampe frontale et d'un sachet contenant plusieurs produits stupéfiants : 350 grammes de résine de cannabis, 42 grammes d'herbe et 29 grammes de cocaïne. Il a été lui aussi placé en garde à vue. L'acheteur a été laissé libre avec une convocation en justice.