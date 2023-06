Deux départs de feu en Charente mercredi soir : la piste criminelle est privilégiée

Les pompiers de Charente sont intervenus sur un feu de forêt mercredi soir à Condéon au lieu dit Rouill' Bouc près de Baignes-Sainte-Radegonde. L'incendie se trouvait au cœur du massif forestier de la Double et il était difficile d'accès pour les hommes comme pour les véhicules. Une cinquantaine de pompiers, 54 au plus fort du feu, soutenus par une dizaine de camions feux de forêts ont été mobilisés jusqu'au milieu de la nuit. Le dispositif a été levé peu avant 4heures du matin.

Bilan : 1 hectare et demi de forêt de pins brulés.

Feu de forêt en Charente - Renaud Joubert

"J'ai peur de l'été à venir "

Un incendie suspect car les pompiers ont relevé deux départs de feu à 200 ou 300 mètres l'un de l'autre.

La maire de Condéon , Véronique Fouassier s'est immédiatement rendue sur place. "il a beaucoup plu la semaine dernière la végétation est très verte encore et il n' y a aucune raison d'avoir des feux à cet endroit à cette période" assure l'élue qui se dit inquiète à la veille de l'été "j'ai peur de l'été à venir, il faut surtout que tout le monde soit vigilant, il faut se préparer en tous cas , il faut savoir que l'été démarre et qu'il y a des risques de plus en plus importants."

Une enquête est ouverte pour incendie volontaire et confiée à la Gendarmerie de Charente.

Un nombre de feux exceptionnel l'an passé

L'an passé, les pompiers étaient intervenus sur 400 départs de feu en Charente. Le plus important avait eu lieu à Courgeac c'était le 15 septembre, et il avait duré près de 4 jours et mobilisé jusqu'à 500 pompiers. 475 hectares de forêt avait brûlé. Un feu criminel, parti de 18 endroits, dans trois zones très proches. l'auteur n'a jamais été interpellé.